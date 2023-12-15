Crypto.com объявила, что окажет технологическую помощь благотворителям из Сингапура

Crypto.com становится технологическим партнером благотворительных организаций в Сингапуре, облегчая принятие криптовалютных пожертвований и поддерживая социальные программы. В их список входят The Salvation Army, Care Singapore, Cycling Without Age Singapore, Minds, Dementia Singapore и Limitless, готовые принимать цифровые активы, осуществлять прозрачную конвертацию в фиатные средства и реализовывать совместные проекты с Crypto.com.

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Представитель компании подчеркивает, что сотрудничество с благотворительными организациями позволит привлечь технически грамотных доноров к поддержке социально уязвимых слоев сингапурского населения.

Отмечается, что Crypto.com берет на себя ответственность за предотвращение потенциальных рисков, связанных с идентификацией пользователей и борьбой с отмыванием средств.

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Предварительно сообщено, что подразделение Crypto.com, CRO DAX Middle East FZE, успешно завершило второй этап лицензирования в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Управлении по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA).