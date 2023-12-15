Криптобиржа Bitget обновляет политику соответствия финансовым правилам за счёт введения новых правил KYC





Криптобиржа Bitget пересмотрела свою политику "Знай своего клиента" (KYC), внедрив новые правила соответствия финансовым стандартам. Эти изменения были официально объявлены в августе и включают в себя многоуровневую систему.

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Теперь, после успешного прохождения первого уровня KYC, пользователи могут безопасно оперировать деривативами Bitget, участвовать в копитрейдинге и выводить средства до $3 млн ежедневно. Вдобавок к этим изменениям, Bitget предлагает бонус в виде 100 Tether (USDT) первым 5000 пользователям, завершившим процедуру KYC до 15 декабря. VIP-клиенты также могут рассчитывать на вознаграждение в диапазоне от $200 до $500. Те, кто пройдет KYC, автоматически участвуют в розыгрыше iPhone 15 Pro и 100 USDT.

Джейми Элкале, региональный менеджер Bitget, подчеркнул, что биржа, будучи ведущим игроком на рынке криптовалютных бирж, стремится не только предоставлять современные услуги, но и обеспечивать безопасность и соответствие требованиям торговой среды для глобального сообщества.

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Введение обязательных требований KYC для всех пользователей с 15 декабря 2023 года считается важным шагом в повышении безопасности и соответствия мировым финансовым стандартам. На момент 14 декабря Bitget занимает четвертое место среди централизованных платформ криптодеривативов по открытому интересу.