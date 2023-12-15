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Криптобиржа Bitget пересмотрела свою политику "Знай своего клиента" (KYC), внедрив новые правила соответствия финансовым стандартам. Эти изменения были официально объявлены в августе и включают в себя многоуровневую систему.
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Теперь, после успешного прохождения первого уровня KYC, пользователи могут безопасно оперировать деривативами Bitget, участвовать в копитрейдинге и выводить средства до $3 млн ежедневно. Вдобавок к этим изменениям, Bitget предлагает бонус в виде 100 Tether (USDT) первым 5000 пользователям, завершившим процедуру KYC до 15 декабря. VIP-клиенты также могут рассчитывать на вознаграждение в диапазоне от $200 до $500. Те, кто пройдет KYC, автоматически участвуют в розыгрыше iPhone 15 Pro и 100 USDT.
Джейми Элкале, региональный менеджер Bitget, подчеркнул, что биржа, будучи ведущим игроком на рынке криптовалютных бирж, стремится не только предоставлять современные услуги, но и обеспечивать безопасность и соответствие требованиям торговой среды для глобального сообщества.
Введение обязательных требований KYC для всех пользователей с 15 декабря 2023 года считается важным шагом в повышении безопасности и соответствия мировым финансовым стандартам. На момент 14 декабря Bitget занимает четвертое место среди централизованных платформ криптодеривативов по открытому интересу.