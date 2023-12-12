На этой неделе инвесторам в криптовалюту следует подготовиться к потенциальной турбулентности из-за отчёта 12 декабря об инфляции потребительских цен в США

На предстоящей неделе инвесторы в криптовалюты сталкиваются с перспективой значительных изменений из-за предстоящего отчета о потребительской инфляции в США, который обещает привнести некоторую турбулентность в финансовые рынки. 12 декабря эта долгожданная информация предоставит важные указатели для оценки текущего экономического положения.

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В среду состоится заключительное в этом году заседание Федеральной резервной системы, на котором, согласно мнению большинства экспертов, планируется поддержание текущей денежно-кредитной политики. Это решение носит значимый характер, определяя финансовый ландшафт на ближайшее будущее.

Неотъемлемой частью этой недели станет пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла 13 декабря. На этом мероприятии будут раскрыты детали по инфляции потребительских цен и представлены особенности ожидаемого повышения процентных ставок. Эти сведения окажут дополнительное воздействие на финансовые стратегии инвесторов.

Специальное внимание уделяется данным о потребительской инфляции в США, поскольку они имеют потенциал повлиять на решения Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. Ожидается, что в случае выявления снижения уровня инфляции до 3% или ниже, инвесторы могут перераспределить свои активы в сторону более рискованных, включая криптовалюты.

Заседание Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) в декабре, вероятно, приведет к сохранению процентных ставок на уровне 5,25–5,50%, согласно прогнозам рынка. Любые признаки мягкой денежно-кредитной политики могут вызвать увеличенный интерес к криптовалютам, так как более низкие процентные ставки делают их более привлекательными для инвесторов.

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Инвесторам рекомендуется оставаться бдительными и готовыми к возможным колебаниям на рынке в этой неделе, так как новые данные могут стать триггером для всплесков или падений стоимости активов.