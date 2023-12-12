Правительство автономного региона Португалии, архипелага Мадейра, объявило о намерении привлечь высокотехнологиченые компании криптовалютной индустрии за счет предоставления широкого круга преференций

Власти Мадейры, автономного региона Португалии, выражают стремление привлечь компании криптовалютной индустрии, предоставляя им значительные льготы. Министр финансов, Рожерио Гувейя, объявил о намерении расширить полномочия зоны свободной торговли и предоставить выгодные условия для криптокомпаний, включая освобождение от налога на прирост капитала и установление одной из самых низких ставок корпоративного налога в Европейском союзе — не более 5%.

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"Для компаний, желающих утвердиться в регионе, оптимальным выбором станет свободная зона Мадейры или Международный бизнес-центр. Здесь предусмотрен льготный налоговый режим с конкурентоспособной ставкой корпоративного налога", — пояснил чиновник.

Экономика Мадейры ставит на карту привлечение высокотехнологичных стартапов, стремясь увеличить долю цифрового финансового сектора, который уже составляет около 30% общего объема бизнеса на острове. Эта инициатива приобретает особую актуальность для региона, традиционно ориентированного на международный туризм.

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Президент регионального правительства, Мигель Албукерке, высказал поддержку этой стратегии, нацеливаясь на превращение Мадейры в инновационный криптовалютный хаб.