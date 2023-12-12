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Власти Мадейры, автономного региона Португалии, выражают стремление привлечь компании криптовалютной индустрии, предоставляя им значительные льготы. Министр финансов, Рожерио Гувейя, объявил о намерении расширить полномочия зоны свободной торговли и предоставить выгодные условия для криптокомпаний, включая освобождение от налога на прирост капитала и установление одной из самых низких ставок корпоративного налога в Европейском союзе — не более 5%.
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"Для компаний, желающих утвердиться в регионе, оптимальным выбором станет свободная зона Мадейры или Международный бизнес-центр. Здесь предусмотрен льготный налоговый режим с конкурентоспособной ставкой корпоративного налога", — пояснил чиновник.
Экономика Мадейры ставит на карту привлечение высокотехнологичных стартапов, стремясь увеличить долю цифрового финансового сектора, который уже составляет около 30% общего объема бизнеса на острове. Эта инициатива приобретает особую актуальность для региона, традиционно ориентированного на международный туризм.
Президент регионального правительства, Мигель Албукерке, высказал поддержку этой стратегии, нацеливаясь на превращение Мадейры в инновационный криптовалютный хаб.