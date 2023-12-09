ZachXBT опубликовал несколько сообщений в Твиттере





Эксперт по безопасности блокчейнов ZachXBT опубликовал целую серию твитов, раскрывая интригующие факты о возможной хакерской деятельности в сфере Uranium Finance. По его данным, в течение 2023 года некто вывел впечатляющую сумму в 11 200 ETH (25 млн) из Tornado Cash, вложив значительную часть в коллекционные карты Magic The Gathering (MTG).

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Проведенный анализ выявил 110 транзакций по 100 ETH, которые были проведены по определенной схеме – от перевода активов в "обернутый Ether" до обмена на стейблкоины и последующей пересылки USDC брокеру MTG. Отмечено, что такой подход является распространенным методом обхода системы KYT на биржах.

Далее, токены USDC, отправленные брокеру MTG, были легко идентифицированы экспертом ZachXBT. В результате детального анализа выяснилось, что покупатель, тратящий миллионы USD на коллекционные карты MTG, осуществлял все транзакции криптовалютой, предварительно отправленной продавцу, с встречей в реальной жизни при участии третьих лиц, сохранявших анонимность.

Отмечено, что криптоактивы также попадали на депозитные адреса в Kraken, Bitpay и Coinbase. ZachXBT продолжил изучение пользователей Tornado Cash, активных в прошлом году.

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Эксперт, используя эвристику выбора времени и анализ транзакций, пришел к выводу, что средства, возможно, связаны с взломом Uranium Finance на $50 млн в апреле 2021 года. Поддерживая свою теорию, эксперт указал на отправку хакером Uranium 5,01 ETH в Aztec Protocol 4 октября 2022 года, а затем получение указанным выше человеком 2,7 ETH всего за 2 часа. Весной 2023 года хакер Uranium внес 52 транзакции по 100 ETH в Tornado Cash, и средства были отправлены вышеупомянутому человеку.