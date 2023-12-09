Токен управления протокола ликвидных ставок Jito (JTO) на основе Solana, обрел огромную популярность после листинга на популярных централизованных торговых площадках

Токен управления протоколом ликвидных ставок Jito (JTO) на основе блокчейна Solana завоевал широкую популярность после успешного появления на ведущих централизованных торговых площадках, включая Binance, Coinbase, Bybit, Kucoin и прочие. По данным CoinMarketCap, суточный оборот сделок с токеном уже достиг более $1,45 миллиарда.

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За последние 24 часа стоимость JTO выросла на 77,15%, достигнув отметки в $2,93. Токен, выпущенный 7 декабря 2023 года, привлек внимание инвесторов. Общее предложение составило $338,18 миллиарда.

Токен был предложен по цене $2 и нацелен на достижение $3. В обращении находится 11,5% от общего предложения в 1 миллиарде токенов. 115 миллионов из них были бесплатно распределены среди членов сообщества через аирдроп.

Проект активно поддерживается сообществом Solana, обеспечивая децентрализованное управление протоколом. 9,800 пользователей, занимающихся стейкингом SOL, получили по 4941 JTO, что на текущий момент эквивалентно примерно $14,380.

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Jito позволяет обменивать токены SOL на JitoSOL, выполняющий роль токена-квитанции для участников ставок. В рамках децентрализованного финансового протокола (DeFi) заблокировано более 6,4 миллиона SOL, общей стоимостью около $460 миллионов. Главный разработчик проекта Jito Labs также управляет основным программным обеспечением блокчейн-сети Solana.