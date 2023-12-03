Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
bitcoin
SEC США столкнулась с угрозой судебных санкций
Вчера Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) столкнулась с еще одной неудачей в суде, когда федеральный судья объявил выговор адвокатам агентства по делу, связанному с криптофирмой

реклама


Вчера Секретариат по ценным бумагам и биржам США (SEC) оказался под ударом судебной критики в связи с делом, касающимся криптовалютной фирмы Debt Box. Федеральный судья, рассматривая вопрос о заморозке активов на миллионы долларов, выразил недовольство адвокатам SEC, обвинив их в предоставлении «существенно ложных» сведений.

реклама

Судья из штата Юта высказал тревогу по поводу действий SEC, считая, что агентство сделало заявления, вводящие в заблуждение, с целью заморозки активов. Он призвал SEC предоставить обоснование своих действий и ответить за предоставленную суду информацию.

Судья подчеркнул, что такие действия Комиссии причинили компании серьезный ущерб, приведя к заморозке активов на многие миллионы долларов. Предполагаемые искажения данных и вводящие в заблуждение действия были представлены суду с целью получения временного судебного запрета против криптокомпании.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Этот случай добавляется к серии неудач SEC, включая частичное признание в упрощенном иске по токену XRP и предстоящие дела против криптовалютных бирж Binance и Coinbase. SEC сталкивается с растущими юридическими сложностями в области криптовалют и ценных бумаг, подчеркивая необходимость тщательного разбирательства в данных вопросах.

#newsweek #news.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Flare Labs начала тестирование своей системы FAssets
Чарльз Хоскинсон и сообщество XRP снова в ссоре
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учения по преодолению водной преграды среди танкистов ВСУ окончились утоплением БМП-1
3
Астрономы обнаружили систему с шестью планетами, которые пребывают в редком орбитальном резонансе
+
Российские учёные разрабатывают новое устройство для получения электроэнергии из излишков тепла
1
Роналду предъявили коллективный иск на 1 миллиард долларов за поддержку бесполезных НФТ
7
В компании X прокомментировали высказывания Илон Маска на саммите New York Times
+
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
10
Google объявила лучшие Android-приложения 2023 года
+
Apple представит самый большой телефон в своей истории iPhone 16 Pro Max в следующем году
3
Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
1
OnePlus 10 Pro начинает получать стабильную версию Android 14
2
Тайвань на фоне роста напряженности с Китаем получит 108 танков Abrams и 29 реактивных систем HIMARS
5
Электромобили оказались значительно менее надежны, чем автомобили с ДВС
+
В США используют ИИ для ускорения разработки своего новейшего ядерного бомбардировщика B-21 Raider
2
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
44
Новое обновление Android - от экранных эффектов до настраиваемых «пузырей» понравится всем
+
Осада Коксохима под Авдеевкой идёт по сценарию «Азовстали», а дроны и авиация добивают технику ВСУ
6
Южная Корея запускает пилотный проект по оплате гражданами товаров в токенах
+
Чтобы проехать 750 км, пикапу Tesla Cybertruck потребуется дополнительная батарея
1
Rheinmetall планирует начать производство бронетехники на Украине уже в 2024 году
+
Rockstar Games покажет трейлер GTA VI 5 декабря
+

Популярные статьи

Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
7
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
48
Очередная гроза танков родом из Бразилии - бронемашина EE-9M
3
Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ
3
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
25
ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
5
Как выбрать светодиодную лампу
7
Обзор и история прошивки портативной игровой консоли FC3000 V2 с IPS экраном
5
Игровые релизы в декабре 2023 года
3
Продолжение тестирования Celeron g6900 + GTX 1660 - теперь только игры
7

Сейчас обсуждают

Мегавольт
01:24
Потому что нужно было обозвать 4060 - 4050 и продавать до 250уе.
Видеокарты RTX 3060 не только не исчезнут из продажи, но и существенно подешевеют
Виктор Тимофеев vikttimo
01:23
всё равно все сдохнут и белые и красные ,не помогут ни glsdb ни умпк. все в рай
ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
Мегавольт
01:19
Видимо горит у кого то другого.
Кличко заявил, что под руководством Зеленского Украина движется к авторитаризму
Мегавольт
01:16
еще пиши.норм
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
32Влад32
01:13
Люди, учите мировую историю. Может умнее станете.
Глава Пентагона верит в то, что США «не позволят» России одержать победу на Украине
N1ghtwish
01:09
О мегамаркете многие не в курсе, а другие считают, что это лохотрон: "мошенническом маркетплейсе" "На нём практически всё дороже, чем на остальных маркетплейсах" "Дерьмо, а не магазин." "попробуй вер...
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
N1ghtwish
01:02
С июня по октябрь десятки промокодов присылали со скидками 50%, 66% и даже 95% (1500 от 1550), плюс можно было абузить собственные рефералки. Если не просек тему, то это твоя проблема.
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
N1ghtwish
00:51
Кулстори. Давай, найди 16Gb DDR5 памяти за 1600р. (не мусорный китай) https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18071939#p18071939 "с гарантией всё очень сложно." Держу в курсе, что там есть сити...
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
N1ghtwish
00:48
"Например – 1000 из 1500 означает, что если набрать на 1500 рублей, то маркетплейс предоставит скидку в 1000 рублей. Да, выгода 66%, а на самом деле – еще больше за счет кэшбека бонусами СберСпасибо, ...
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
Роман Данильченко
00:33
Так и что? Давайте и дальше отставать?
Россия планирует построить к 2030 году несколько суперкомпьютеров, которые войдут в топ-10 лучших
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем