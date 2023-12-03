Вчера Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) столкнулась с еще одной неудачей в суде, когда федеральный судья объявил выговор адвокатам агентства по делу, связанному с криптофирмой





Вчера Секретариат по ценным бумагам и биржам США (SEC) оказался под ударом судебной критики в связи с делом, касающимся криптовалютной фирмы Debt Box. Федеральный судья, рассматривая вопрос о заморозке активов на миллионы долларов, выразил недовольство адвокатам SEC, обвинив их в предоставлении «существенно ложных» сведений.

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Судья из штата Юта высказал тревогу по поводу действий SEC, считая, что агентство сделало заявления, вводящие в заблуждение, с целью заморозки активов. Он призвал SEC предоставить обоснование своих действий и ответить за предоставленную суду информацию.

Судья подчеркнул, что такие действия Комиссии причинили компании серьезный ущерб, приведя к заморозке активов на многие миллионы долларов. Предполагаемые искажения данных и вводящие в заблуждение действия были представлены суду с целью получения временного судебного запрета против криптокомпании.

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Этот случай добавляется к серии неудач SEC, включая частичное признание в упрощенном иске по токену XRP и предстоящие дела против криптовалютных бирж Binance и Coinbase. SEC сталкивается с растущими юридическими сложностями в области криптовалют и ценных бумаг, подчеркивая необходимость тщательного разбирательства в данных вопросах.