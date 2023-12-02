Flare Labs объединит устаревшие токены с DeFi

Flare Labs представляет инновацию, которая сотрет грани между устаревшими токенами и децентрализованными финансами (DeFi). Основной идеей стало интегрировать традиционные токены, такие как BTC, XRP и DOGE, в сеть Flare без использования смарт-контрактов. Это достигается через FAssets, создавая дельта-нейтральную синтетическую валюту.

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Хьюго Филион, генеральный директор Flare Labs, подчеркнул, что более 70% активов блокчейна сегодня лишены функциональности смарт-контрактов. FAssets решает эту проблему, открывая новые горизонты для DeFi и предоставляя возможность использования устаревших активов в смарт-контрактах без посредника.

Процесс внедрения новой системы проходит через тщательное тестирование в тестовой сети Coston, с участием Flare Labs и их партнеров. Испытания включают моделирование волатильности рынка для проверки устойчивости системы в стрессовых условиях. После успешного завершения бета-фазы FAssets перейдет к следующему этапу тестирования в сети Songbird перед официальным запуском в основной сети Flare.

Система вознаграждений для пользователей и децентрализованных приложений (dApps) позволит зарабатывать токены FLR из межсетевого пула стимулов. Этот механизм призван поощрять устойчивый рост стоимости сети Flare.

Flare Labs не ограничится упрощением смарт-контрактов. Их платформа, разработанная с использованием программного обеспечения Flare Labs и лицензированная Flare Foundation, представляет собой не просто DeFi, а блокчейн для данных. State Connector и Oracle Time Series Flare расширяют возможности технологии блокчейна, обеспечивая децентрализованные потоки данных для dApps и консенсус по внешней цепочке блоков.

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По мере продвижения Flare Labs в тестировании FAssets, блокчейн-сообщество ожидает открытия ранее неиспользованной ценности устаревших токенов. Этот шаг обещает расширить применение DeFi и смарт-контрактов, внедряя новую эру в развитии технологии блокчейна.