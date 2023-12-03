Испанская полиция задержала Алехандро Као де Беноса

Испанская полиция задержала Алехандро Као де Беноса, ставшего объектом серьезных обвинений со стороны американских властей. Он обвиняется в сговоре с разработчиком Ethereum, Вирджилом Гриффитом, по поддержке Северной Кореи, обходе санкций и предоставлении незаконных криптовалютных и блокчейн-услуг. Об этом сообщили корреспонденты Reuters.

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Ранее, в апреле 2022 года, Вирджил Гриффит был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения в Манхэттене. Теперь, если Алехандро Као де Бенос признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Министерство юстиции США обвинило его в создании "пропхеньянской организации" и вербовке программиста Ethereum для незаконного предоставления услуг северокорейским гражданам.

В ответ на обвинения со стороны США, Као де Бенос назвал их "ложными и незаконными" в заявлении на социальной платформе X. Тем не менее, испанская полиция выяснила, что потенциальный преступник использовал вымышленное имя, находясь в Барселоне. С поддельными документами он купил билеты и направился в Мадрид, где его задержали на вокзале Аточа.

В пятницу Као де Бенос предстал перед судьей Высокого суда, который освободил его "без каких-либо условий до завершения процесса экстрадиции". Представители США ожидаются подадут официальный запрос на выдачу преступника и предоставят необходимую документацию для экстрадиции.

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Согласно данным Recorded Future, хакерская группировка Lazarus Group за последние 6 лет похитила криптовалюты на сумму $3 млрд. Она, действующая под защитой властей Северной Кореи, специализируется на атаках DeFi-протоколов. Только в 2022 году им удалось украсть около $1,7 млрд.