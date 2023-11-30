Основатель Twitter и Block Джек ДОРСИ предложил значительные начальные инвестиции в поддержку OCEAN, инновационного проекта, цель которого произвести революцию в сфере майнинга биткоинов во всем мире





Джек Дорси, создатель Twitter и Block, выразил готовность внести существенные финансовые вложения в инновационный проект OCEAN. Этот проект, разработанный Люком Дашджаром, основным разработчиком Bitcoin Core, призван перевернуть сферу майнинга биткоинов. Инвестиции Дорси направлены на запуск OCEAN, первого в серии предприятий, ориентированных на децентрализацию процесса майнинга биткоинов.

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Дашджар подчеркивает сдвиг в парадигме истинной децентрализации биткоина, утверждая, что роль майнинговых пулов должна претерпеть изменения. Ключевая концепция проекта заключается в переосмыслении функций майнинговых пулов, предоставляя участникам сети возможность восстановить свою независимость. В отличие от традиционных пулов, новая инициатива станет первым пулом, свободным от удержания вознаграждений за блоки, обеспечивая майнерам получение вознаграждений за новые блоки непосредственно от биткоина.

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Дорси видит в OCEAN ответ на угрозу централизации в майнинговых пулах биткоина. Предприниматель подчеркивает, что OCEAN предлагает решение общей проблемы криптосообщества, с положительным воздействием на широкую экосистему биткоина. В октябре текущего года Дорси представил еще одну инновацию — холодный кошелек BitKey, решение известной проблемы, устраняющее посредников при взаимодействии пользователей со своими криптоактивами.