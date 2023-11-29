Налоговая служба Великобритании (HMRC) обратилась к криптоинвесторам с предупреждением

Налоговая служба Великобритании (HMRC) предупреждает криптоинвесторов о важности добровольного урегулирования налоговых обязательств за прирост капитала и подоходный налог от цифровых активов. Это позволит избежать штрафов и конфликтов с Казначейством Его Величества. Британским криптоинвесторам рекомендуется рассчитать налоговую недоимку за последние четыре года, начиная с момента подачи уведомления.

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HMRC уведомляет налогоплательщиков, уже предоставивших информацию в Казначейство Великобритании, о необходимости внести все соответствующие платежи в течение 30 дней с момента раскрытия информации. В противном случае, Казначейство готово принять меры по принудительному взысканию средств, предостерегая о возможных штрафах.

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Ранее HMRC объявило о намерении упростить налоговые правила для участников цифровых активов, приближая их к существующим стандартам.