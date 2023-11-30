Кроссчейн-протокол Wormhole закрыл последний раунд финансирования на $225 млн, по итогам которого стартап оценили в $2,5 млрд

Wormhole завершил привлечение инвестиций, получив $225 млн, увеличив оценку до $2,5 млрд, по данным Yahoo.Finance.

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Среди ведущих инвесторов — Brevan Howard, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Jump Trading, ParaFi, Dialectic, Borderless Capital и Arrington Capital.

Главный операционный директор Wormhole Foundation, Дэн Рисер, подчеркнул: "Ожидаем выхода на рынок новых продуктов и надеемся на поддержку разработчиков, использующих наши инструменты для расширения бизнеса и улучшения пользовательских впечатлений". Коммерческий директор Робинсон Берки поддержал мнение коллеги, отметив "выгодное положение на рынке и перспективы роста".

Wormhole Foundation объявила о запуске Wormhole Labs — независимой технологической компании. Протокол Wormhole, стартовавший в 2021 году, ежедневно обрабатывает 2 млн кроссчейн-транзакций на $35 млрд. Jump Trading выделила кроссчейн-мост Wormhole в отдельный бизнес, а топ-менеджеры, включая CEO Саида Бадрега и COO Энтони Рамиреса, руководят проектом как независимой организацией.

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В начале 2022 года хакеры похитили из пула Wormhole 120 000 WETH (~$320 млн), но Jump Crypto вернула активы через DeFi-платформу Oasis в феврале 2023 года.