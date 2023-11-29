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bitcoin
Джастин Сан опроверг сообщения о частом использовании блокчейна Tron террористами
Основатель блокчейна Tron Джастин Сан опроверг заявления о том, что сеть стала чаще использоваться террористическими организациями

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Основатель блокчейн-протокола Tron, Джастин Сан, опроверг заявления о предполагаемом использовании его сети террористическими организациями. По данным Reuters, за период с июля 2021 по октябрь 2023 года Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) заморозило 143 адреса Tron. Согласно отчету, 87 из них принадлежали организации "Хезболла", а 56 — движению "ХАМАС". Несмотря на эти обстоятельства, Сан подчеркнул в соцсетях, что Tron — децентрализованный протокол с узлами, действующими в различных частях мира, и подчеркнул, что ни он, ни его команда не управляют тем, кто пользуется этим блокчейном.

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Джастин Сан подчеркнул, что ответственность за протокол лежит на международных представителях, и отметил активное взаимодействие с аналитическими компаниями в борьбе с финансированием терроризма. Тем не менее, приоритетом Tron остается обеспечение децентрализации, безопасности криптоактивов и обеспечение моментальных, доступных и надежных транзакций.

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В связи с недавним давлением на крупнейшую криптобиржу мира Binance со стороны американских властей, Джастин Сан выразил поддержку этой платформе, подчеркнув намерение продолжать сотрудничество.

#news.ru
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