SEC начала собирать отзывы общественности касательно спотовых биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) внимательно анализирует общественное мнение относительно использования спотовых биткоин-ETF. Согласно Скотту Джонсону, юристу, это может быть признаком готовности регулятора одобрить все представленные заявки на данный инструмент до 10 января 2024 года.

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Такой шаг SEC стал следствием отсрочки по рассмотрению предложений от Hashdex и Franklin Templeton. Представители последней компании учли замечания агентства, внесли обновления в свое заявление.

Инициатива регулятора объясняется необходимостью оценки соответствия продукта требованиям "предотвращения мошенничества и манипуляций, а также защиты интересов инвесторов".

Важно отметить, что сбор комментариев не подразумевает, что Комиссия уже сделала выводы. Вместо этого SEC призывает заинтересованных лиц высказать свои мнения относительно предлагаемых изменений.

Согласно документу, комментарии к обеим заявкам должны быть предоставлены в течение 21 дня, после чего у ведомства будет две недели на рассмотрение возможных контраргументов.

Аналитик Bloomberg, Джеймс Сейффарт, предполагает возможную волну одобрений со стороны SEC в начале января, особенно после положительного решения вопроса с Franklin (и, возможно, Hashdex). Он обращает внимание на схожесть формулировок в уточненной заявке Franklin с предложениями других компаний относительно процесса создания и погашения акций.

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В ноябре состоялась встреча представителей SEC и BlackRock, на которой обсуждались детали биржевого фонда с использованием криптовалюты. Ранее регулятор встречался с руководством Grayscale для обсуждения преобразования их биткоин-траста в биржевой фонд.