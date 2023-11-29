Хакер, который стоит за взломом децентрализованного протокола KyberSwap на $47 млн, заявил, что готов заключить сделку с командой проекта, «если они будут вести себя вежливо»

Хакер, проведший атаку на децентрализованный протокол KyberSwap с ущербом в $47 млн, выразил готовность вступить в переговоры с командой проекта, предостерегая о необходимости вежливости со стороны разработчиков. Инцидент взлома KyberSwap Elastic был зафиксирован 23 ноября, когда злоумышленник успешно использовал уязвимость в смарт-контрактах протокола, совершив кражу на различных блокчейнах, включая Arbitrum, Optimism и Polygon, на общую сумму $47 млн.

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Хакер подчеркнул свою готовность к переговорам, несмотря на совершенные им действия, и сообщил о подготовке официального заявления по поводу возможной сделки, намереваясь опубликовать его 30 ноября в полдень по UTC.

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На прошлой неделе злоумышленник также предупредил, что начнет переговоры в ближайшие часы после полного отдыха. Важно отметить, что информация о взломе также поступила от криптовалютной биржи HTX (бывшая Huobi) и сети HECO, где неизвестные вывели активы на приблизительную сумму $110 млн. Факт взлома был подтвержден главой HTX.