Вчера 28 ноября финансовый регулятор Филиппин выпустил официальное предупреждение в адрес площадки Binance

Вчера, 28 ноября, Финансовый регулятор Филиппин вынес официальное предупреждение бирже Binance, обвинив ее в незаконном предоставлении услуг на территории страны без соответствующей лицензии. Ведомство призывает платформу предоставить заявку на регистрацию и полную информацию о своей деятельности.

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Согласно нормам филиппинского регулятора, компании, выпускающие ценные бумаги, обязаны пройти обязательную регистрацию перед оказанием услуг и получить дополнительное разрешение для продажи ценных бумаг общественности.

Регулятор отмечает, что Binance функционирует как незарегистрированный оператор услуг на цифровом рынке, не обладая необходимой лицензией, согласно официальному реестру SEC Филиппин. В предупреждении подчеркивается возможность уголовного преследования по закону 28 SRC для лиц, активно продвигающих услуги Binance.

Санкции за нарушение закона включают штраф в размере чуть более $90 тыс. или тюремное заключение на срок до 21 года. Команда Binance пока воздерживается от комментариев по данному вопросу.

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Напомним, что недавно произошел значительный отход Чанпэна Чжао с поста главы биржи. Также поступила информация, что Министерство юстиции США может потребовать от предпринимателя наказания в виде 10 лет тюремного заключения. Чжао признал предъявленные обвинения, выплатив штраф в размере $50 млн. Американские правоохранительные органы требуют ограничить возможность выезда Чжао за пределы США до завершения судебного разбирательства.