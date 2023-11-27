Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский обвиняется в легализации полумиллиарда рублей

Основатель Chronopay, Павел Врублевский, стал объектом уголовного расследования по обвинению в легализации средств в размере полумиллиарда рублей. Информация появилась в связи с началом судебного разбирательства, где прокуратура утверждает, что созданный им ресурс king-donate.com служил инструментом для финансовых махинаций средствами клиентов.

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Несмотря на возмещение ущерба в размере 500 тысяч рублей, причисленного потерпевшим, следствие признало криминальным весь оборот king-donate.com в 500 миллионов рублей. Также под следствием оказались А. Беляев, отвечавший за финансовую составляющую Chronopay, и Матвей Ведяшкин, программист, а также Надежда Акимова.

Арест Врублевского и Беляева был произведен в прошлом году, в то время как Акимова и Ведяшкин находятся под домашним арестом. Оператором king-donate.com является компания "Вангуд", в которой трудилась Акимова, также выступающая учредителем компаний "Блэксис" и "Нантэк", связанных, по мнению следствия, с "Вангуд".

По версии следователей, в период с 2019 по 2020 годы Kings-donate привлекал пользователей, предоставляя различные инструменты для заработка в интернете: участие в опросах, розыгрыши, покупка акций, биткоинов, налоговые вычеты и т.д. Клиентам предлагали перевести десятки тысяч рублей, но обещанные вознаграждения так и не были получены.

После жалоб клиентов, Росфинмониторинг начал проверку, выявив сомнительные операции у организаций, подключенных Chronopay к "РФИ-банку". Следствие утверждает, что компании "Вангуд", "Нантэк" и "Блэксис" представляют собой единую группу лиц с общими сотрудниками и интересами, использующую одинаковые IP-адреса. Обвинения включают статьи Уголовного кодекса: мошенничество, кража, легализация и неправомерный оборот средств платежей.

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На текущий момент обвиняемые отрицают свою вину. Павел Врублевский утверждает, что нет фактов нарушения законодательства, и экспертизы, по его словам, не проводились. Он также отвергает обвинения в легализации преступных средств, утверждая, что их преступное происхождение не доказано. По обвинениям в незаконном обороте денежных средств основатель платежной системы отмечает, что для этого сначала требовалось бы ввести в оборот 500 миллионов рублей, чего, по его мнению, не произошло.