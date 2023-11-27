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bitcoin
Полиция Гонконга расследует деятельность Hounax по подозрению в мошенничестве
Полиция Гонконга начала расследовать деятельность криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 млн гонконгских долларов (около $15,4 млн)

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Полиция Гонконга начала расследование деятельности криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 миллионов гонконгских долларов (примерно $15,4 миллиона). Предполагаемые мошенники взаимодействовали с пострадавшими через социальные сети и мессенджер WhatsApp, приглашая их присоединиться к чатам по криптовалютным инвестициям. По результатам расследования стало известно, что Hounax управляется сингапурской компанией и начала свою деятельность в начале 2023 года.

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Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) внесла Hounax в список подозрительных криптоплатформ. Ведомство утверждает, что мошенники выдавали себя за опытных инвестиционных экспертов и убеждали людей инвестировать в криптовалюты через Hounax, обещая высокую прибыль.

Полиция Гонконга получила жалобы от 131 человека, суммарный ущерб которых составил $15,4 миллиона. Среди пострадавших оказались как молодые, так и пожилые инвесторы, в том числе 19-летний и 78-летний. Наибольшие потери понесла 69-летняя пенсионерка, лишившись 12 миллионов гонконгских долларов (примерно $1,5 миллиона).

Инвесторы, внесшие средства на платформу, изначально видели прибыль в своих личных кабинетах. Однако правоохранительные органы утверждают, что эти денежные начисления оказались фиктивными, созданными для завоевания доверия инвесторов. После перевода средств на платформу, деньги моментально переходили в руки мошенников, утверждает полиция.

Пострадавшие, пытаясь вывести свои средства, сталкивались с отказами "инвестиционных менеджеров" под разными предлогами или высокими комиссиями до 80% от суммы вывода. Даже уплата комиссии не гарантировала возврата вложенных денег, так как "менеджеры" исчезали, и пользователей исключали из чатов.

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Полиция заявила о предстоящих арестах и потребовала блокировки веб-сайта платформы и связанных с ней аккаунтов. Органы правопорядка призвали общественность быть бдительной и избегать подозрительных предложений с высокой прибылью и минимальным риском. Напомним, в сентябре гонконгский регулятор предупреждал о нелегальной деятельности криптобиржи JPEX, а криптоинфлюенсера, побуждающего к инвестициям, полиция задержала позднее.

#news.ru
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