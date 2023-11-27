Полиция Гонконга начала расследовать деятельность криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 млн гонконгских долларов (около $15,4 млн)

Полиция Гонконга начала расследование деятельности криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 миллионов гонконгских долларов (примерно $15,4 миллиона). Предполагаемые мошенники взаимодействовали с пострадавшими через социальные сети и мессенджер WhatsApp, приглашая их присоединиться к чатам по криптовалютным инвестициям. По результатам расследования стало известно, что Hounax управляется сингапурской компанией и начала свою деятельность в начале 2023 года.

реклама

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) внесла Hounax в список подозрительных криптоплатформ. Ведомство утверждает, что мошенники выдавали себя за опытных инвестиционных экспертов и убеждали людей инвестировать в криптовалюты через Hounax, обещая высокую прибыль.

Полиция Гонконга получила жалобы от 131 человека, суммарный ущерб которых составил $15,4 миллиона. Среди пострадавших оказались как молодые, так и пожилые инвесторы, в том числе 19-летний и 78-летний. Наибольшие потери понесла 69-летняя пенсионерка, лишившись 12 миллионов гонконгских долларов (примерно $1,5 миллиона).

Инвесторы, внесшие средства на платформу, изначально видели прибыль в своих личных кабинетах. Однако правоохранительные органы утверждают, что эти денежные начисления оказались фиктивными, созданными для завоевания доверия инвесторов. После перевода средств на платформу, деньги моментально переходили в руки мошенников, утверждает полиция.

Пострадавшие, пытаясь вывести свои средства, сталкивались с отказами "инвестиционных менеджеров" под разными предлогами или высокими комиссиями до 80% от суммы вывода. Даже уплата комиссии не гарантировала возврата вложенных денег, так как "менеджеры" исчезали, и пользователей исключали из чатов.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Полиция заявила о предстоящих арестах и потребовала блокировки веб-сайта платформы и связанных с ней аккаунтов. Органы правопорядка призвали общественность быть бдительной и избегать подозрительных предложений с высокой прибылью и минимальным риском. Напомним, в сентябре гонконгский регулятор предупреждал о нелегальной деятельности криптобиржи JPEX, а криптоинфлюенсера, побуждающего к инвестициям, полиция задержала позднее.