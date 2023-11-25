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bitcoin
Нардеп Украины заявил о подготовке нового законопроекта о криптовалютах
В течение полугода в Украине появятся новые варианты закона «О виртуальных активах» и законопроекта о налогообложении криптовалютных операций

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В стремлении к совершенствованию законодательства в сфере виртуальных активов и налогообложения криптовалют в Украине ожидаются значительные изменения в течение полугода. Алексей Жмеренецкий, народный депутат и глава МФО Blockchain4Ukraine, объявил об этом в ходе Binance Super Meetup во Львове.

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Жмеренецкий выделил заметные расхождения в текущих нормативных актах, представленных Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Министерством цифровой трансформации. В частности, отмечены различия в налоговых ставках и внедрении норм МиСА (MiCA).

"Регулирование, предложенное в рамках МиСА, более сложное, чем в странах-членах Европейского союза. В текущих условиях, когда Украина имеет ограниченный крипторынок и ограниченные капиталы, строгие требования могут сделать нашу страну менее конкурентоспособной," - пояснил Жмеренецкий.

С целью преодоления этих разногласий создана рабочая группа, которая планирует разработать сбалансированный вариант законодательного регулирования, учитывая предложения НКЦБФР и Минцифры, а также соответствуя требованиям Финансовой акционной группы (FATF) и Европейской комиссии.

По словам Жмеренецкого, "при оптимистичном сценарии" текст законопроекта будет готов к концу весны, с возможным рассмотрением через месяц-полтора.

Ранее представители Министерства цифровой трансформации высказались о "чрезмерной обременительности" норм МиСА для биткоин-рынка Украины, выражая готовность к частичному их принятию на первом этапе.

Напомним, вступление в силу закона "О виртуальных активах", принятого в 2021 году, отложено до разработки налогового законодательства для операций с цифровыми активами. Обновленный текст акта, адаптированный под нормы европейского регламента МиСА, поступил в Верховную Раду Украины 7 ноября.

Параллельно с новым законопроектом, НКЦБФР представила налоговый проект со ставкой 18%, что вызвало общественное осуждение.

Министерство цифровой трансформации в ответ представило альтернативный законопроект, предусматривающий постепенное увеличение налоговой ставки для физических лиц и освобождение юридических лиц от НДС, за исключением операций с токенизированными активами.

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В Министерстве цифровой трансформации Украины также были установлены условия для возобновления операций с гривной на биткоин-биржах.

#news.ru
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