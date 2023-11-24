Испанский футбольный клуб «Атлетико Мадрид» подал в суд на биткоин-биржу WhaleFin из-за отсутствия выплат по спонсорскому контракту на €40 млн ($44 млн)

Испанский футбольный гигант "Атлетико Мадрид" вступил в юридическое противостояние с криптовалютной платформой WhaleFin, подав иск о компенсации в размере €20 млн ($44 млн) из-за нарушения спонсорского контракта на сумму €40 млн. Это стало следствием якобы невыполнения обязательств со стороны платформы по пятилетнему соглашению, подписанному перед началом сезона 2022/23.

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Команда "Атлетико Мадрид" утверждает, что WhaleFin не выплатила обещанную сумму, и теперь добивается компенсации в размере половины контрактной суммы. Судебное разбирательство ожидается напряженным, учитывая серьезность обвинений.

В декабре 2022 года владелец WhaleFin, Amber Group, расторг контракт с другим футбольным клубом, "Челси", вызвав волнение в финансовой сфере. Сопутствующее этому увольнение 40% сотрудников компании подчеркнуло финансовые трудности, с которыми столкнулась биржа.

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Эти события следуют за заявлением управляющей партнерки криптовалютной платформы Аннабель Хуан о том, что значительная часть торгового капитала оказалась "застрявшей" на бирже FTX, находящейся в процессе банкротства. Таким образом, криптовалютная индустрия сталкивается с серьезными вызовами, требующими внимания регуляторов и инвесторов.