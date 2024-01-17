Представлен очередной релиз минималистичной операционной системы MiniOS, добавлен новый функционал и улучшения.

В новой версии MiniOS 3.3.3 были внесены следующие изменения:

Добавлен модуль для подключения Bluetooth-устройств для воспроизведения звука.

Обновлено ядро до версии 6.1.67, что повышает стабильность и безопасность системы, а также добавляет поддержку нового оборудования.

Обновлены все пакеты по состоянию на дату выпуска, что улучшает совместимость и исправляет ошибки.

Добавлен файловый менеджер Mini Commander, который можно запустить в режиме отладки initrd.

Подробное описание текущего и предыдущих обновлений опубликованы в репозитории на GitHub.

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MiniOS - это Linux-дистрибутив для съёмных накопителей на основе Debian со средами рабочего стола XFCE и Fluxbox, развивающийся с конца 2020 года. Его особенность - модульность, которая дает пользователям возможность настраивать систему под свои нужды. MiniOS позволяет пользователям создавать свою собственную версию системы, добавляя или удаляя модули с программами, которые им нужны. Для этого есть специальные утилиты, которые помогают создавать модули и собирать свой собственный уникальный ISO. Цель проекта - создание операционной системы, которая занимала бы относительно немного места на накопителе с сохранением удобства использования и высокой скорости работы.

MiniOS предлагает шесть вариантов системы на русском, английском, испанском и португальском языках, которые отличаются по размеру, функциональности и интерфейсу. Один вариант использует среду Fluxbox, остальные пять вариантов используют среду XFCE.

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Скачать обновлённый дистрибутив можно на официальном сайте проекта.