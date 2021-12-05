Слухи про скорый выход Google Pixel Watch появляются всё чаще. Скорее всего они выйдут лишь в следующем году. Недавно в Сети появилось якобы официальное изображение Google Pixel Watch, которое должно предназначаться прессе.
реклама
Изображением поделился инсайдер Джон Проссер. Видео на его канале демонстрирует эти изображения. С одной стороны далеко не все его сливы подтверждались, но эти похожие изображения гуляют по интернету, поэтому вероятнее всего это окончательный внешний вид. До этого (в апреле этого года) он рассказывал, что Google Pixel Watch могут представить вместе с Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro, либо задержать
Модель оснащена круглым закаленным дисплеем без рамок. На боковой грани можно увидеть колёсико для управления. На фотографиях также видно, что модель может мерить пульс, показывать маршрут с помощью Google Maps. Скорее всего модель будет поставляться с Wear OS by Google 3.0, которая вышла относительно недавно. Пока неизвестно, что будет установлено в часы. Возможно, что Google поставят урезанный Google Tensor или Snapdragon Wear 4100.
Цена новых Google Pixel Watch пока неизвестна.