Испытывался самолёт с российскими системами, но с первоначальными двигателями.

Сертификационные полёты импортозамещённых самолётов «Суперджет» для ускорения процесса проходят в несколько этапов и параллельно друг другу. В испытаниях российских систем участвует тестовый образец с первоначальными для данного самолёта двигателями совместного российско-французского производства, тогда как в испытаниях с полностью российскими двигателями ПД-8 участвует уже другой борт.

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Сегодня речь пойдёт о «Суперджете» в его варианте с российскими авиационными системами. Как сообщила «Объединённая авиастроительная корпорация», в рамках испытаний самолёт поднялся до своей максимальной высоты полёта, составляющей 12 200 метров. Понятно, что в рамках коммерческих грузопассажирских перевозок до такой высоты самолёт подниматься не будет, но в испытательном полёте эту возможность проверить было необходимо.

В ходе испытаний проверялись преимущественно различные импортозамещённые системы: программное обеспечение, радиотехнические средства, система навигации, усовершенствованный интерфейс и многое другое.

Логично предположить, что одним из завершающих этапов испытаний станет объединение в «Суперджете» российских систем (авионики) и российских двигателей ПД-8. Проще говоря, придание самолёту того вида, какой он и должен иметь в рамках программы полного импортозамещения в гражданской авиации.

Напомним, что «Суперджет» наряду с МС-21 — это главные надежды российского гражданского авиапрома. Учитывая, что сейчас между РФ и США происходят процессы, которые можно робко и очень осторожно назвать потеплением в отношениях, можно допустить восстановление России прямого доступа к запчастям для западных самолётов. Надеяться на это, впрочем, не стоит, поэтому восстановление компетенций в гражданской авиации — одно из приоритетных направлений в машиностроении.