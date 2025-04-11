Принципиальность двух государств пока непоколебима.

Две крупнейшие мировые экономики — США и Китай — продолжают играть экономическими мускулами, вводя друг против друга всё более высокие торговые пошлины. Вчера администрация президента США Дональда Трампа повысила пошлины на импортируемые из Китая товары до 125 %, а сегодня в качестве ответной меры до аналогичного уровня пошлины на американские товары повысила сама Поднебесная.

Решение, как следует из публикации Министерства коммерции КНР, вступит в силу завтра, 12 апреля.

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Как уже не раз отмечалось многими экспертами и экономистами, ущерб от этих действий терпят как США, так и Китай, являющиеся друг для друга важными торговыми партнёрами. Впрочем, уровень зависимости американского рынка от китайской продукции не в пример выше, поэтому «тарифные войны» в первую очередь ударят по американскому потребителю.

В Китае действия американской администрации подвергают критике, а председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что победителей в «тарифных войнах» быть не может.