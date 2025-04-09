Долгожданный проект добрался до релиза.

О существовании нового проекта в серии тактик в реальном времени Commandos мы знаем уже почти пять с половиной лет. Подзаголовок Origins новинка получила ещё в 2021 году, а в целом процесс разработки данного проекта был сопряжён с трудностями. Что ж, сегодня Commandos: Origins наконец-то добралась до полноценного релиза на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

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События Commandos: Origins, как следует из названия, предшествуют событиям серии: нам вместе со спецназовцем Джеком О’Харой предстоит сколотить отряд, которому будут поручать важнейшие миссии периода Второй мировой войны.

С точки зрения игрового процесса Commandos: Origins представляет собой стелс-тактику в реальном времени. У персонажей находящегося в нашем распоряжении отряда имеются свои уникальные сильные стороны, на задействовании которых будет строиться прохождение задания. Миссии предполагают разные варианты прохождения в зависимости от предпочтений игрока.

Судя по первым пользовательским оценкам, а их пока критически мало, разработчики Commandos: Origins допустили ошибки с оптимизацией и не уделили должное внимание выявлению и искоренению ошибок, что, учитывая стоимость новинки в 2799 рублей в Steam, сложно назвать интересным предложением на рынке видеоигр.