Commandos Origins находится в активной разработке, а релиз может состояться в 2023 году
О том, что издательство Kalypso Media после приобретения прав на франшизу Commandos собирается выпустить новую часть этой тактической серии, нам известно ещё с конце позапрошлого года. С тех пор о планах Kalypso в отношении Commandos ничего не было слышно, но сегодня немецкие СМИ раздобыли одну любопытную и повышающую настроение информацию.
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Во-первых, сообщается о том, что правительство Германии поддержало своё игростроительное производство на сумму в 50 миллионов евро. Из них 1,53 миллиона евро достались студии Claymore, которая и отвечает за Commandos Origins. Важно: вероятно, подзаголовок Origins — это пока рабочее название. Во-вторых, финансирование проекта будет продолжаться вплоть до ноября 2022 года, что невольно наталкивает на мысль о том, что к указанному сроку игра должна быть готова, ну а релиз состоится, соответственно, в начале 2023-го.
Сеттингом Commandos Origins вновь станет Вторая мировая, что довольно иронично, вспоминая, кто финансирует её разработку. Проект создаётся с расчётом на PC и консоли текущего (которые PS5 и Xbox Series) поколения.
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