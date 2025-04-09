Венгерское политическое руководство в неплохих отношениях с администрацией Трампа.

Американские введённые на прошлой неделе торговые пошлины затронули в том числе и Евросоюз. В наднациональном политическом руководстве Евросоюза эти известия восприняли в штыки и начали готовить ответные меры против США, которые, согласно имеющимся сведениям, будут вводиться в два этапа — 15 апреля и 15 мая.

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Как и во многих других вопросах, единства относительно введения Евросоюзом ответных тарифов против американской продукции в Старом Свете нет, и сегодня это продемонстрировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявивший о том, что Будапешт не будет голосовать за введение Евросоюзом тарифов против Соединённых Штатов.

По словам Сийярто, введение пошлин — это не лучший ответ на американские тарифы, поскольку такое решение лишь дополнительно спровоцирует рост цен на товары и снизит реальные доходы населения. В данном случае Сийярто в первую очередь беспокоится о гражданах Венгрии.

Правильным подходом к решению проблемы глава МИД Венгрии считает переговоры с американской стороной. Впрочем, Сийярто не уточняет, насколько продуктивными могут быть гипотетические переговоры, учитывая непреклонность американской стороны в вопросе торговых пошлин.