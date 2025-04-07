Процесс будет проходить поэтапно.

Введённые на прошлой неделе администрацией США торговые пошлины, под которые попали практически все страны мира, ещё долго будут генерировать информационные поводы. Сегодня на западных и азиатских фондовых рынках падение, которое называют чуть ли не «чёрным понедельником», и далеко не все намерены подстраиваться под новую американскую администрацию.

Так, сегодня в Еврокомиссии заявили, что разработали ряд «контрмер» в отношении торговых пошлин Соединённых Штатов. На голосование перечень контрмер будет поставлен 9 апреля, а в силу он будет вступать поэтапно: 15 апреля и 15 мая.

Таким образом, мы совсем скоро сможем наблюдать торговую конфронтацию между двумя частями совсем недавно единого Запада.

Своё решение представители администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом оправдывают отрицательным торговым балансом США с большинством стран мира. Трамп полагает, что таким образом весь мир богатеет за счёт Соединённых Штатов, но по факту мы наблюдаем самый обычный протекционизм, связанный с желанием администрации Трампа вернуть в страну многие выведенные из неё компетенции и предприятия.

Процесс с высокой вероятностью будет сопровождаться периодом экономической нестабильности, ростом цен и, возможно, даже в целом глобальной рецессией. Это большой риск, но Трамп решился на него пойти.