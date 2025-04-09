В Пекине считают, что находятся в положении, позволяющем ему вести себя именно так.

Торговые пошлины, введённые США против практически всех стран мира, в денежном выражении сильнее всего бьют по Китаю, для которого США являются одним из главных торговых партнёров. Официальный Пекин такой расклад, что вполне естественно, не устраивает, поэтому в качестве ответных мер Поднебесная ввела против Соединённых Штатов свои торговые пошлины.

Президент США Дональд Трамп, предупреждавший Китай о том, что так поступать не следует, исполнил своё обещание и ввёл с сегодняшнего утра против Пекина дополнительные торговые пошлины, добившись тем самым их суммарного увеличения до 104 %.

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Китай «идти на сделку» вновь не желает и намерен отвечать зеркально, поэтому сегодня официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о том, что Пекин продолжит принимать «решительные меры», направленные на защиту его национальных и экономических интересов.

Сейчас многие с интересом наблюдают за конфронтацией двух крупнейших мировых экономик, поскольку от их действий в значительной степени зависит стабильность экономики глобальной. Понятно, что основной удар тарифов ощутят на себе простые потребители в США и Китае. И если в Китае местные производители способны полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и в меньшей степени пострадать от потери американских товаров, то вот в США ситуация не столь безоблачная, поскольку на восстановление утраченных компетенций и вывезенных из страны отраслей промышленности могут потребоваться годы, если не десятилетия.