Ответ США на ответные действия Китая.

Когда президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о торговых пошлинах против практически всего мира, то он посоветовал затронутым государствам не отвечать на это действие зеркально, а попытаться принять новую политику Белого дома. Многие государства откликнулись на призыв Трампа, но значительная часть, включая ключевых торговых партнёров Соединённых Штатов, восприняла торговые пошлины совершенно предсказуемо негативно.

Евросоюз прорабатывает ответные меры, а Китай ввёл против США ответные 34-процентные торговые пошлины. Администрации Трампа этот факт не понравился, поэтому сегодня в американской прессе появились сведения о введении Вашингтоном против Пекина дополнительных 50-процентных пошлин поверх уже введённых, а чуть позже информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как отметила Левитт, дополнительные пошлины в отношении Китая начнут действовать с полуночи среды (в Москве в это время будет семь утра 9 апреля). Учитывая введённые в начале года 20-процентные американские торговые пошлины против Китая, введённые на прошлой неделе 34-процентные пошлины, и вот теперь ещё дополнительно 50-процентные, то в общей сложности тариф на ввозимые из Китая в США товары составит 104%.

Пока трудно сказать, к чему приведёт эта торговая конфронтация между двумя крупнейшими экономиками мира, но не нужно быть экономистом, чтобы понимать, что краткосрочный ущерб от этих действий терпят обе стороны. В администрации Трампа рассчитывают, что тарифы, которые, по сути, являются элементами протекционизма со стороны США, позволят вернуть в Штаты вывозившиеся из них на протяжении десятилетий компетенции и отрасли промышленности, но насколько этот сценарий реализуем, покажет только время.