И действия Роскомнадзора не должны затронуть работу сервиса.

Несмотря на раздающиеся в отдельных странах заявления о конце эпохи глобализации, по факту этого пока не случилось, и даже если процесс начнётся, то он займёт колоссальное количество времени. А в условиях пока ещё действующей глобализации очень важно попасть на рынок первым, и в особенности это касается сервисов, работающих через Интернет.

Так, в своё время компания Valve смогла создать быстро развивающийся сервис цифровой дистрибуции видеоигр Steam, который многие совершенно безуспешно пытались потеснить, и на сегодняшний день конкурентов Steam можно называть таковыми лишь с очень большой натяжкой.

Valve также является одной из компаний, продолживших работать в России и выполнять требования российского законодательства после событий начала 2022 года. Сегодня о том, что Steam как сервис соблюдает законы России, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Свой комментарий Горелкин дал в контексте поступающих ему сообщений от подписчиков, переживающих за доступность Steam в России в связи с действиями Роскомнадзора в отношении «хостеров-нарушителей». По словам депутата, он уверен в том, что блокировки Роскомнадзора не затронут «по касательной» Steam и другие соблюдающие российское законодательство международные сервисы.

Как показывает практика, у Роскомнадзора нет претензий к сервисам, которые сотрудничают с ведомством и действуют в рамках законодательства страны, в которой они официально присутствуют. Пока что Valve и Steam демонстрируют максимальную лояльность, поэтому за их судьбу в РФ пока можно не переживать.