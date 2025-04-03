Но платить по счетам Европе всё-таки придётся.

После возвращения Дональда Трампа в должность президента США в западной прессе участились публикации, намекающие на возможный выход Соединённых Штатов из состава Североатлантического альянса (НАТО). Учитывая, что именно США являются главной, если не сказать единственной значимой военной силой во всём альянсе, их выход из НАТО без преувеличения будет означать если не конец, то критическое ослабление организации, поэтому опасения, высказываемые в западных изданиях, вполне естественны.

Впрочем, никаких реальных намерений выходить из НАТО в США не демонстрируют. Даже наоборот: сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка всегда имела важное значение в НАТО, и что Дональд Трамп не против Североатлантического альянса как такового.

Против чего выступают США под руководством Трампа, добавил Рубио, так это против несоблюдения членами альянса своих обязательств. Речь в данном случае идёт о необходимости стран-членов НАТО оплачивать взносы на военные расходы. Параллельно Рубио добавил, что будет настаивать на увеличении странами-членами НАТО, включая сами Соединённые Штаты, расходов на оборону до 5 % ВВП.

Напомним, что президент США Дональд Трамп считает НАТО инструментом, используемым европейскими странами для обеспечения своей безопасности за американский счёт. При этом новую администрацию Белого дома слабо заботит, есть ли у европейских стран, особенно в их нынешнем положении, лишние средства для повышения расходов на коллективную оборону.

В Евросоюзе, впрочем, царит скептицизм на тему дальнейших отношений с США, поэтому Еврокомиссия в марте озвучила план «перевооружения» Европы, подразумевающий вложение 800 миллиардов евро в развитие военной отрасли в течение четырёх лет.