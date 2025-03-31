Теперь процесс пойдёт ещё быстрее.

Хотя в новостях об успехах российской гражданской авиации последние годы преимущественно уделяется внимание лайнерам МС-21 и SJ-100 как основным самолётам в своих классах, на этом возрождение отечественного гражданского авиапрома не останавливается.

В частности, продолжаются лётные испытания регионального самолёта Ил-114-300, и сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») сообщила о том, что третий опытный экземпляр Ил-114-300 присоединился к лётным испытаниям. Сегодня самолёт впервые взлетел и прошёл ряд испытаний систем и оборудования. Как отметили лётчики-испытатели, за полчаса полёта всё прошло штатно, а весь запланированный перечень испытаний был успешно пройден.

ОАК отметила, что присоединение третьего самолёта к лётным испытаниям ускорит процесс сертификации и, как следствие, начала поставок лайнеров заказчикам.

Напомним, что отличительной особенностью Ил-114-300 является применение современных турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ-01, отличающихся высокой экономичностью, что критически важно для организации доступных авиаперевозок на региональном уровне.