Негативные новости необходимо разбавлять позитивными.

Тема развития отечественной гражданской авиации в России на протяжении десятилетий является болезненной. Утрата компетенций, преобладание самолётов иностранного производства, применение импортных комплектующих в формально отечественных самолётах и вертолётах. Во времена, когда отношения с Западом казались безоблачными, такой подход, может, и имел право на существование, но в тех реалиях, в которых Россия обнаружила себя сегодня, стране необходима полная технологическая безопасность.

Обеспечить её можно, если начать самостоятельно производить машиностроительную продукцию хотя бы стратегической важности. Авиастроение и двигателестроение относятся к стратегически важным отраслям промышленности, поэтому в данном аспекте развитие активно продолжается. Так, сегодня на фоне появления в Рунете новостей о возможной остановке эксплуатации вертолётов санитарной авиации «Ансат» эти сведения сначала опровергла госкорпорация «Ростех», а затем с оптимистичным заявлением выступил Минпромторг РФ.

Согласно комментарию Минпромторга, в России продолжаются испытания вертолётов «Ансат» с отечественными двигателями ВК-650В. В частности, ведутся отладочные работы, призванные обеспечить подготовку вертолётов к дальнейшим этапам испытаний. Сертификация импортозамещённого «Ансата» с двигателями ВК-650В произойдёт после завершения необходимых испытаний.

Поставки обновлённых вертолётов заказчикам должны начаться в следующем году.