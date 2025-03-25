Проблемы есть, но они решаются.

Сегодня в Рунете с подачи издания «Известия» распространилась информация о том, что вертолёты санитарной авиации «Ансат» ожидает риск остановки эксплуатации по причине трудностей с проведением ремонта и обслуживания установленных на них двигателей PW207K производства канадского подразделения двигателестроительной компании Pratt & Whitney.

Связано это с тем, что двигатели на «Ансатах» постепенно подходят к наработке моторесурса в три тысячи часов, после чего они должны обслуживаться и при необходимости ремонтироваться в сертифицированных центрах. В связи с введёнными против России ограничениями данный процесс стал невозможен, потому что, как добавили «Известия», ни в одной дружественной стране соответствующих сертифицированных центров по обслуживанию и ремонту двигателей Pratt & Whitney не имеется.

Новость серьёзная, поэтому на неё отреагировала госкорпорация «Ростех», которая, по сути, опровергла изложенные «Известиями» сведения. Как отметила пресс-служба «Ростеха», ситуация с облуживанием двигателей вертолётов «Ансат» похожа на аналогичную ситуацию с импортными двигателями для самолётов «Суперджет»: предприятия госкорпорации смогли решить данный вопрос и наладить самостоятельное обслуживание, и также дело будет обстоять и с двигателями «Ансатов»

Публикации в средствах массовой информации «Ростех» воспринимает как системные «нападки», призванные дискредитировать отечественную авиастроительную промышленность.

Сейчас в России идут испытания вертолётов санитарной авиации «Ансат» с отечественными двигателями ВК-650В. Поставки «Ансатов» с российскими двигателями планируется начать в следующем году.