И эта работа предельно важна, особенно в этот исторический период.

Переоценить важность возобновления контактов между Россией и США невозможно, и дело здесь не только и не столько в полезности диалога для самих Москвы и Вашингтона, сколько в его ценности для всей глобальной стабильности и безопасности. В конце концов, речь идёт о государствах с самыми мощными вооружёнными силами и с крупнейшими ядерными арсеналами на планете.

Без преувеличения важнейшую работу на дипломатическом направлении выполняет спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, курирующий сейчас диалог с Россией в целом и вопросы урегулирования украинского конфликта в частности.

За последние несколько дней Уиткофф сделал ряд заявлений, из которых следует, что Вашингтон и Москва сближаются по целому ряду вопросов. Часть американских элит заявления Уиткоффа не одобрили, причём до такой степени, что вступиться за спецпосланника Трампа пришлось вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

По словам Вэнса, Стив Уиткофф «делает потрясающую работу», а люди, которые его критикуют, делают это потому, что они не смогли за 40 лет добиться того, что Уиткофф уже успел реализовать всего за пару месяцев.

На самом деле, говорить о том, что в отношениях России и США произошёл прорыв, пока преждевременно. Несмотря на то, что российские и американские переговорные делегации встречаются регулярно и обсуждают широкий спектр тем двустороннего взаимодействия, в сухом остатке мы имеем следующее: украинский кризис не разрешён, антироссийские санкции в полном объёме не сняты, экономическое взаимодействие Москвы и Вашингтона не восстановлено, а формирование новой архитектуры европейской безопасности остаётся крайне отдалённой перспективой.

Сторонам ещё есть, что обсуждать, и данный процесс может затянуться ещё на месяцы. Так что оптимизм проявлять можно, но очень осторожно.