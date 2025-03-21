Взаимодействовать всегда лучше, чем враждовать. Понимают это пока ещё многие.

Односторонние санкции, которые правильнее называть рестрикциями, в России считают нелегитимными. Тем не менее, называть ограничения можно по-разному, но свой негативный эффект они всё же накладывают. Утрачиваются привычные рынки сбыта продукции, разрушаются логистические цепочки и в целом усугубляются отношения между государствами и их объединениями.

Поэтому государства, обладающие значительным уровнем суверенитета, к практике введения санкций не прибегают, потому что ввести их можно в два счёта, а вот обеспечить их соблюдение, не говоря уже о будущей необходимости их снимать в условиях испорченных отношений — это настоящая эпопея. Вот в США, по всей видимости, решили постепенно отходить от контроля за соблюдением введённых против России ограничений. По крайней мере, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявления европейских должностных лиц, попросивших не упоминать их имена.

Так, уточняется, что США в значительной степени отстранились от участия в нескольких рабочих группах, созданных для осуществления контроля за обходом Россией наложенных на неё санкций. В частности, Вашингтон, по сути, закрывает глаза на получение Россией оборудования и запчастей, применяемых при производстве вооружений, а также игнорирует обход «потолка цен» на российскую нефть, введённый странами-членами G7.

В самом Граде на холме эти сведения не комментируют. Однако следует помнить, что заявления политического руководства США и России свидетельствуют о том, что Вашингтон и Москва согласны во мнении, что восстанавливать отношения, включая экономические, гораздо лучше и выгоднее, чем вести экономическую конфронтацию. Так что, вероятно, вышеизложенные моменты являются частью процесса «разрядки». На этой неделе спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и вовсе связал возможное ослабление с России санкций с мирным урегулированием украинского кризиса.

Напомним, что полное снятие всех введённых с 2014 года Западом против России санкций и иных ограничений является одним из условий Москвы для урегулирования ситуации вокруг Украины и последующей нормализации российско-американских и российско-европейских отношений.