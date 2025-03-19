Теперь дело за главным: убедить Киев в необходимости согласиться на урегулирование.

Хотя вчера президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей и заявил, что санкции являются механизмом оказания системного давления на Россию, и что даже если ограничения будут сняты, то в ход пойдут другие способы сдерживания развития страны, но в логике налаживания российско-американских отношений никаких санкций быть не может по определению.

Поэтому исходящие по обе стороны океана заявления о необходимости налаживания экономических отношений вкупе с возобновлением инвестиционных проектов приводят к предельно простому выводу о том, что санкции против РФ будут если не сниматься полностью, то хотя бы ослабляться. На начальном этапе со стороны США, а затем, когда в европейских странах произойдёт смена политических руководств, и со стороны Европы.

И вот, по словам спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, которые он произнёс в комментарии телеканалу Bloomberg TV, дело на Украине движется к прекращению огня, и после его достижения последует всё остальное, включая ослабление санкций. По мнению Уиткоффа, добиться прекращения огня на Украине можно за «пару недель».

Как уже отмечалось неоднократно, пока что никаких реальных подвижек к прекращению огня, не говоря уже о полном, долгосрочном мирном урегулировании, не произошло. Москва и Киев придерживаются противоположных условий, но ситуация такова, что за российскими условиями стоит реальное положение дел «на земле», а за украинскими условиями стоит только желание.

Возможно, конкретика в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса появится в воскресенье, 23 марта, после новой встречи переговорных делегаций РФ и США в Саудовской Аравии. Необходимо понимать, что сейчас Москва и Вашингтон в самом начале тяжёлого процесса, который крайне далеко зашёл, не имеет лёгкого решения и может решаться на протяжении многих месяцев, в ходе которых боевые действия не останавливаются, а, значит, реальная переговорная позиция России продолжает укрепляться.