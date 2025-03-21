Причём, премьер Венгрии не видит ничего зазорного в том, что договорённости будут достигнуты без участия самой Украины.

Одним из крайне немногих европейских политиков, с самого начала украинского конфликта призывавших к его политико-дипломатическому урегулированию с учётом справедливых требований России, был и остаётся премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Именно он регулярно отмечал тщетность положения Украины, невозможность при любых обстоятельствах выхода её из данного конфликта победительницей, и заявлял, что чем дольше продолжается конфликт, тем сложнее будет его завершить с позитивным для Киева результатом.

Сейчас это мнение по-прежнему не воспринимается объединённой Европой, но поскольку основной спонсор Киева в лице США вступил в прямой диалог с Россией, теплится надежда на то, что хотя бы Вашингтон отстранится от данного кризиса.

День, когда между Москвой и Вашингтоном будет достигнута гипотетическая договорённость по Украине, в Будапеште с нетерпением ждут, и, по словам Орбана, когда этот день настанет, политическое руководство Венгрии обрадуется и отметит его «с шампанским».

По словам венгерского премьера, окончание украинского конфликта выгодно для всех, и чем быстрее это произойдёт, тем лучше.

Проблема заключается в том, что никаких реальных действий для окончания украинского кризиса пока предпринято не было. Россию и США ждут длительные, непростые переговоры, которые могут продолжаться месяцами. И здесь Вашингтон находится в трудной ситуации: затягивание процесса будет приводить к укреплению российских позиций «на земле», поскольку боевые действия на время переговоров никто не останавливает и останавливать не собирается. В то же время для Вашингтона для сохранения иллюзии позитивности исхода текущего кризиса для Украины важно завершить конфликт как можно быстрее.

Лучшим способом приближения мира на Украине стало бы полное прекращение поставок Киеву вооружений, разведданных, остановка мобилизации и, опционально, полное отключение Starlink. Пока что никаких действий в этих направлениях Вашингтон, не говоря уже о его европейских союзниках, не предпринимают.