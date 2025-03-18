Вероятно, причина тому — подготовка телефонного разговора Путина с Трампом.

Главной темой сегодняшнего дня является готовящийся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Пока что поводов для обсуждения нет, потому что разговор состоится вечером, ну а рынки уже потихоньку реагируют на заявления, которые будут опубликованы Москвой и Вашингтоном по итогу разговора двух лидеров.

Так, сегодня внебиржевой курс доллара США, по данным «Финам», опускался ниже 81 рубля, а если точнее, то до 80,98 рубля за одного вечнозелёного американского президента. Для сравнения, в конце декабря 2024 года и вплоть до середины января 2025-го один доллар стоил 99—103 рубля.

Укрепление российской национальной валюты началось в феврале перед и сразу после первого телефонного разговора Трампа с Путиным после переизбрания на должность президента США.

Следует понимать, что сам по себе курс рубля к доллару не является прямым показателем состояния экономики государства, однако в современных реалиях, когда зависимость российского рынка от импорта, особенно в сегменте различной техники и автомобилей, остаётся запредельной, укрепление рубля в значительной степени влияет на средний показатель инфляции в стране.

По мнению аналитиков, золотой серединой в сложившейся ситуации является курс доллара, равный примерно 65—75 рублям за одну единицу американской валюты. При таком курсе экспортёры могут сохранять конкурентоспособность и пополнять бюджет рублями в должном объёме, а импортёры закупать и продавать иностранные товары по более адекватным ценам. Таким образом, баланс интересов торговли будет соблюдаться