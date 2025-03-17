Чем больше документов можно оформить, не выходя из дома, тем лучше.

Хотя у крупных страховщиков возможность дистанционного оформления/продления и оплаты страхового полиса ОСАГО существует давно, и пользоваться ей несравнимо удобнее, чем очно посещать офисы соответствующих компаний, но не все страховые организации предоставляют такую функцию.

Чтобы упростить гражданам страхование их движимого имущества, заместитель председателя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева выступила с предложением о внедрении на портал «Госуслуг» функции оформления ОСАГО.

По мнению Авксентьевой, такая функция позволит не только сэкономить гражданам время, но и избавить их от навязывания страховщиками различных дополнительных услуг и от недобросовестного ведения ими бизнеса.

На прошлой неделе стало известно, что регионом с самыми аккуратными водителями в России является Москва. Больше половины всех московских автовладельцев получают максимальную скидку на полис ОСАГО за безаварийную езду.