Не просто так золото считается главным средством сбережения капитала.

Мир сейчас находится в состоянии геополитической нестабильности и, как следствие, неопределённости. В такие исторические этапы государства и частные инвесторы наращивают закупки золота, стремясь сохранить свои резервы и капиталы. По базовому экономическому закону повышенный спрос при постоянном предложении приводит к росту стоимости товара, что мы и наблюдаем последнее время в отношении золота.

Так, сегодня на Чикагской товарной бирже был установлен очередной рекорд стоимости фьючерсов на золото: они превысили $3000 за тройскую унцию данного благородного металла. И хотя стоимость превысила данный барьер всего на полтора доллара, причем на непродолжительный период времени, в плане фиксации рекорда этого уже достаточно.

Рост цен на золото эксперты связывают с введением президентом США Дональдом Трампом ввозных пошлин на металлы, тогда как другие аналитики связывают происходящее в целом с геополитической неопределённостью.

Необходимо понимать, что золото является идеальным способом именно сохранения резервов и капиталов, защищая их от инфляции и различных геополитических потрясений. Но в плане роста капитала золото бессмысленно, поэтому спрос на него растёт именно в периоды, подобные тем, которые мы переживаем сейчас.