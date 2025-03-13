Об этом президент Беларуси сообщил журналистам перед встречей с Путиным.

В прошлом году, вскоре после практической демонстрации на Украине возможностей баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник», президент России Владимир Путин в ходе одной из встреч с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что данные новейшие системы вооружений будут размещены на территории республики.

Размещение «Орешников» в Беларуси будет происходить параллельно с передачей данных комплексов под управление ракетных войск стратегического назначения (РВСН), и, по плану, первые ракеты будут размещены на территории РБ уже во второй половине текущего года.

Естественно, журналисты зачастую торопят события, поэтому сегодня поинтересовались у Александра Лукашенко, прибывшего в Москву на встречу с Владимиром Путиным, не получила ли ещё Беларусь «Орешники» от России. По словам белорусского лидера, пока что этого не произошло, идёт соответствующая работа.

БРСД «Орешник» с гиперзвуковой боевой частью неуязвима для существующих средств противовоздушной и противоракетной обороны, а её подлётное время до столиц потенциальных государств-противников исчисляется минутами. При запуске с территории Беларуси времени на реакцию будет ещё меньше. Собственно, в качестве фактора сдерживания «Орешники» и будут размещаться на территории республики. Если, конечно, не произойдёт прорыва в дипломатических усилиях между РФ и США, и стороны не договорятся о «разрядке» по всем направлениям.