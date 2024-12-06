Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия может разместить «Орешник» на территории Беларуси в 2025 году — Путин
Кажется, кто-то на Западе приплыл. А, может, и все сразу.

Подлётное время баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» с гиперзвуковой боевой частью в неядерном исполнении до европейских столиц и так — с полигона Капустин Яр — исчисляется минутами, но нетрудно догадаться, насколько серьёзно это самое подлётное время, а, значит, и время на принятие решения вероятным противником, сокращается в случае запуска «Орешника» с территории Беларуси.

Что ж, теперь у коллективно-западных поджигателей войны, пытающихся брать Россию на «слабо», но постоянно не рассчитывающих свои же собственные возможности, будет достаточно времени подумать над своим поведением, поскольку сегодня в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси президент РФ Владимир Путин допустил возможность размещения на территории Беларуси БРСД «Орешник».

«Поскольку мы сегодня подписали Договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», — заявил глава государства, отвечая на соответствующую просьбу президента Беларуси Александра Лукашенко.

Путин добавил, что размещение «Орешника» на территории РБ станет возможно во второй половине 2025 года, когда в России будет наращено серийное производство данного вида вооружений.

Напомним, что «Орешник» впервые был применён Россией в ноябре — по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске — в качестве демонстрационного удара в ответ на «разрешение» коллективного Запада на применение Киевом дальнобойных ракет по общепризнанной территории России. И причина здесь не в самом применении ракет как таковом, а в том, что это самое применение невозможно без задействования американской военной инфраструктуры и американских военнослужащих. Значит, США напрямую отдавали приказы на удары по территории России. Собственно, поэтому отрезвляющий, демонстрационный, назидающий удар «Орешником» и был произведён.

#россия #политика #беларусь #белоруссия #«орешник»
+
Написать комментарий (0)
Премьер Венгрии заявил, что Киев совершил большую ошибку, не согласившись на мир с Россией весной 2022 года
Рубль на протяжении недели стремительно укреплялся по отношению к доллару
Зеленскому показали украинский дрон-ракету «Пекло» с дальностью действия свыше 700 км
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
7
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
18
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
13
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
28
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
4
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
14
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
67
Как Иж-2715 стал легендарным фургоном Советского Союза
6

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
18:40
Следующий опус будет про установку 77 хардов в этот старый потасканный системник. Ждём-с. (душевный щiрый смайлег)
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
Александр Балакирев
18:33
Вот же люди выдумывают. Заняться что ли нечем?
Британец, выбросивший диск с 7500 биткоинов, взялся за поиски с новыми силами
Алексей Дрёмин
18:32
Пиратил и буду пиратить всегда
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
PanzerK
18:30
Это не статья про Интел, это статья про "истории, байки и воспоминания о давно минувших днях."...
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
Петр Еюкин
18:23
Все зависит от диагонали и соответственно ppi.
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
sNQ
18:23
У многих производителей есть такие бичёвые комплекты, так что не только Kingston этим грешит.
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
Петр Еюкин
18:23
В целом апскецлеры хорошее решении, но не в топовом сегменте.
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
Рома Аслгареев
18:23
Но на графиках тестов будет красочнее разница
AMD отключила циклический буфер в процессорах Zen 4 с помощью обновления микрокода AGESA
sNQ
18:22
Корпус XPG Valor Mesh без вентиляторов вообще. Поставил 5 вентиляторов ID-Cooling, они обошлись в 2 тысячи. SSD вполне адекватный, я предлагал варианты получше, но человек отказался. Видеокарта RTX 40...
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
PanzerK
18:19
Любой каприз за ваши деньги... номер карточки прислать? Хотя вон там есть внизу статьи кнопочка для донатов - можете воспользоваться.
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем