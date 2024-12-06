Кажется, кто-то на Западе приплыл. А, может, и все сразу.

Подлётное время баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» с гиперзвуковой боевой частью в неядерном исполнении до европейских столиц и так — с полигона Капустин Яр — исчисляется минутами, но нетрудно догадаться, насколько серьёзно это самое подлётное время, а, значит, и время на принятие решения вероятным противником, сокращается в случае запуска «Орешника» с территории Беларуси.

Что ж, теперь у коллективно-западных поджигателей войны, пытающихся брать Россию на «слабо», но постоянно не рассчитывающих свои же собственные возможности, будет достаточно времени подумать над своим поведением, поскольку сегодня в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси президент РФ Владимир Путин допустил возможность размещения на территории Беларуси БРСД «Орешник».

«Поскольку мы сегодня подписали Договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», — заявил глава государства, отвечая на соответствующую просьбу президента Беларуси Александра Лукашенко.

Путин добавил, что размещение «Орешника» на территории РБ станет возможно во второй половине 2025 года, когда в России будет наращено серийное производство данного вида вооружений.

Напомним, что «Орешник» впервые был применён Россией в ноябре — по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске — в качестве демонстрационного удара в ответ на «разрешение» коллективного Запада на применение Киевом дальнобойных ракет по общепризнанной территории России. И причина здесь не в самом применении ракет как таковом, а в том, что это самое применение невозможно без задействования американской военной инфраструктуры и американских военнослужащих. Значит, США напрямую отдавали приказы на удары по территории России. Собственно, поэтому отрезвляющий, демонстрационный, назидающий удар «Орешником» и был произведён.