Таким образом, считает госсекретарь США, европейцы смогут поучаствовать в мирном урегулировании.

Как и следовало ожидать, вчерашние публичные заявления американской и украинской переговорных делегаций были лишь неоднозначной верхушкой всех тем, поднимавшихся в процессе многочасового обсуждения. Сегодня госсекретарь США Марко Рубио, комментируя вчерашние переговоры, ответил на вопрос одного из журналистов о возможном участии Европы в процессе мирного урегулирования.

По словам Рубио, европейские страны ввели против России экономические санкции, и будет логично предположить, что если Москва согласится вести диалог, то тема санкций и замороженных активов будет подниматься российской стороной в контексте переговоров по урегулированию украинского конфликта. Здесь-то Европа и сможет проявить свою роль в мирном процессе.

Госсекретарь США отметил, что для установления мира на Украине европейцам придётся принять решение о том, «как быть с этими санкциями».

Напомним, что полное снятие всех санкций, введённых западными странами против России с 2014 года, является одним из основополагающих выдвинутых президентом России Владимиром Путиным условий урегулирования кризиса вокруг Украины. Москва неоднократно называла западные односторонние санкции незаконными и нелегитимными, а, значит, их быть не должно.