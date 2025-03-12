Более миллиона за прошлый год. Результат достигнут за счёт программы по реконструкции производства.

Россия обладает всем спектром ядерных энергетических технологий. По этой причине госкорпорация «Росатом» и смогла стать главным мирным «атомщиком» планеты, возводя атомные электростанции не только внутри страны, но и за её пределами. Поскольку потребности отрасли постоянно растут вследствие появления новых и расширения имеющихся рынков, то российским предприятиям атомной отрасли необходимо соответствовать спросу.

В своё время на Чепецком механическом заводе (ЧМЗ) была реализована программа реконструкции производства, итогом которой стало повышение производственной мощности предприятия. За счёт этого, как сообщила сегодня пресс-служба ЧМЗ, завод за 2024 год произвёл миллион циркониевых оболочек для ядерного топлива, что стало для предприятия абсолютным рекордом.

Циркониевые оболочки содержат в себе «таблетки» ядерного топлива. Вместе они составляют тепловыделяющие элементы (твэлы), которые затем объединяют в тепловыделяющие сборки. В российской атомной отрасли тепловыделяющие сборки принято выполнять в форме шестигранника, и именно они и являются готовыми топливными элементами для атомных электростанций.

Согласно плану, в ближайшие двадцать лет доля мирного атома в общей электрогенерации в России должна возрасти до 24 %. Чтобы добиться реализации этой задачи, необходимо наращивать производственные мощности во всех смежных атомных отраслях.