Продолжается политика новой администрации США по демонстрации своей исключительной важности для Киева.

Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом активно продвигает политику, согласно которой киевскому политическому руководству следует быть более благодарным за то, что Америка как государство сделала для Украины за последние три года. Потихоньку эта политика распространяется и на основных союзников Украины в рамках текущего конфликта, в частности, на Польшу.

Спровоцировал это обсуждение глава МИД Польши Радослав Сикорский, напомнивший о том, что Польша ежегодно платит примерно $50 млн за доступ к Starlink для Украины, и что гипотетическое отключение этого спутникового интернета от SpaceX вынудит Варшаву искать альтернативные Starlink системы. Глава SpaceX Илон Маск уже пообещал, что не отключит Украину от Starlink, добавил, что Сикорский сильно преувеличивает роль Польши в обеспечении Украины доступом к Starlink, а также отметил незаменимость Starlink по причине отсутствия альтернатив оному.

Затем заявление Сикорского решил прокомментировать Госсекретарь США Марко Рубио. По словам Рубио, никто не угрожал отключением Украины от Starlink, а самому главе польского МИД, добавил глава американского внешнеполитического ведомства, следует «сказать спасибо».

«Потому что без Starlink Украина бы давно потерпела поражение, а русские бы сейчас были на границе с Польшей», — резюмировал Рубио.

Заявление Рубио полностью соответствует риторике действующей администрации США в целом и президента Дональда Трампа в частности. В конце февраля на встрече с Владимиром Зеленским Трамп отметил, что без американской помощи Украина продержалась бы в текущем конфликте считанные недели. Понятно, что это тоже преувеличение, но не столь масштабное, как может показаться.

Следует понимать, что Украина полностью зависит от западной военной, военно-технической, финансовой, политической и информационной поддержки — до такой степени, что тот же Марко Рубио на днях назвал текущий кризис «прокси-войной» между США и Россией.