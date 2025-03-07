Евросоюз почти на 40 % зависит от иностранной военной продукции. С национальными государствами в ряде случаев всё ещё сложнее.

На этой неделе Евросоюз поддержал выдвинутый главой Еврокомиссии план «перевооружения Европы», подразумевающий наращивание общеевропейского оборонного потенциала, призванного на начальном этапе обеспечить потребности Украины, а на последующих этапах — собственную оборону ЕС на случай выхода Соединённых Штатов из соглашений о совместной американо-европейской обороне.

План амбициозный и подразумевает вложение 800 миллиардов евро в течение четырёх лет. На данный момент совершенно непонятно, каким образом Европа этот план намерена реализовывать, учитывая экономический кризис, вызванный кризисом энергетическим, отсутствие необходимой для этого ресурсной базы, а также острую нехватку квалифицированных специалистов. Вот и аналитики Бостонской консалтинговой группы (BCG) сомневаются. Правда, в их случае сомнения связаны с рядом менее очевидных проблем.

Так, аналитики BCG отметили ряд препятствий, с которыми столкнётся европейская оборонная промышленность. В частности, речь идёт о несовместимости и разрозненности европейской оборонной продукции: у разных стран Европы свои собственные вооружения, и национальные вооружённые силы обучаются применять именно их. Кроме того, BCG отмечает крайне недостаточный уровень координации между европейскими правительствами и промышленностью. Также проблемой могут стать разногласия внутри Евросоюза.

Одним из наиболее ярких примеров сложности организации европейской оборонной промышленности является колоссальная зависимость Европы от иностранных (американских) вооружений. Так, Россия, которую в Европе сейчас малюют чуть ли не угрозой номер один, на 100 % полагается на военную продукцию, производимую либо внутри страны, либо в своём регионе. В то же время Европа обеспечивает свои военные потребности лишь на 61 %: оставшиеся 39 % вооружений поставляются из США, а данный ручей может иссякнуть в случае переключения внимания Вашингтона на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Наконец, отмечают аналитики BCG, во многих европейских странах отсутствует индустриальная гибкость, позволяющая нарастить военное производство. Наращивание потенциала подразумевает создание новых производственных линий, и тогда возникнет проблема, описанная во втором абзаце.