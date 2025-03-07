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Barash
Торговая палата США в РФ выступила с предложением о снятии санкций
Это обязательно придётся сделать, причём в полном объёме, если США подлинно ищут нормализации отношений с Россией.

Нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом настроена на мирное урегулирование украинского кризиса и нормализацию отношений с Россией. Как мы уже отмечали, в современном мире США и России нечего делить, а период, когда было (преимущественно идеологию), можно назвать исторической аномалией. Тем не менее, политика экономического давления на Россию продолжается, и данный процесс должен стать одним из первых, которые уйдут в историю, если Вашингтон искренне желает нормализации отношений с Москвой.

О том, что как минимум ряд санкций необходимо снять, заявил сегодня глава Торговой палаты США в России Роберт Эйджи в интервью РБК. По словам Эйджи, Американская торговая палата в РФ готовит доклад, с которым он как руководитель палаты выступит в правительстве США. В этом докладе содержатся предложения о снятии с России санкций в четырёх сферах.

Речь, в частности, идёт о санкциях в авиационной отрасли, снятие которых должно обеспечить безопасность полётов оперируемых российскими авиалиниями самолётами западного производства. По словам главы Торговой палаты США, его ведомство в данном направлении работает совместно с Франко-российской торгово-промышленной палатой. Также Эйджи выступает за снятие запрета на инвестиции, из-за которого компании не могут расширять своё присутствие на российском рынке.

Вместе с тем руководитель Торговой палаты США в России видит необходимость в снятии санкций с российских банков с целью облегчения транснациональных транзакций. В завершение, по мнению Эйджи, должны быть отменены санкции на так называемую роскошь. Данные ограничения, считает чиновник, крайне странно сформулированы, а ряд подпадающих под них товаров, включая косметику, никакой роскошью, по сути, не являются.

Напомним, что после возобновления диалога между Россией и США тема восстановления торгово-экономических отношений между двумя странами поднималась как на уровне президентов, так и на уровне переговорных делегаций. Кроме того, не стоит забывать о том, что полное снятие с России всех введённых с 2014 года санкций, включая европейские — это одно из ключевых российских условий урегулирования текущего кризиса вокруг Украины. И если на Европу, учитывая последние исходящие из Старого Света заявления, рассчитывать не приходится до полной смены европейских политических элит, то вот восстановление экономических отношений с США — это уже неплохое подспорье, которое о многом может заставить задуматься европейский бизнес.

#россия #сша #политика #экономика #санкции
Источник: rbc.ru
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