А глава МИД РФ и вовсе заявил, что их присутствие будет означать прямой конфликт России с НАТО.

Вчера вечером президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках обращения к нации много внимания уделил украинскому кризису и тому, насколько сейчас и самой Франции, и Европе в целом необходимо сплотиться вокруг Украины, для которой Европа осталась единственным союзником. Макрон затронул тему отправки на Украину европейских военных контингентов в качестве миротворцев, и вот, сегодня российское политическое руководство в очередной раз заявило, что данный сценарий для Москвы абсолютно неприемлем.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выступление президента Франции носило конфронтационный характер по отношению к РФ, и «очевиден» ответ на вопрос о том, согласится ли Россия на размещение европейского военного контингента на Украине.

Следует понимать, что для того, чтобы иностранные контингенты воспринимались миротворческими, на это необходимо согласие обеих фактических сторон конфликта. Россия на это не согласится, и соответствующую тему развил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, по словам которого, в Москве не видят возможности компромисса по иностранным войскам на Украине. По словам Лаврова, присутствие европейских сил на Украине будет рассматриваться Россией как прямое участие Североатлантического альянса в конфликте на стороне Украины.

На сегодняшний день Украина и Европа без участия США не в том положении, чтобы диктовать условия мирного урегулирования текущего кризиса по причине отсутствия экономических и военно-технических возможностей для смены его вектора, в чём на выходных косвенно признался, в частности, премьер-министр Британии Кир Стармер. А условия России общеизвестны: выполнение всех целей специальной военной операции, признание реалий «на земле» и снятие всех санкций. Пока что Москва от своих условий не отступила ни на шаг.